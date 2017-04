Acusado de tentar matar a mulher absolvido por falta de provas

Em 28 de fevereiro de 2015, o homem terá discutido com a sua mulher, na cozinha da residência de ambos, por esta ainda não ter confecionado o jantar, situação que fez com que a filha, que se encontrava no quarto, fosse à cozinha, intervindo em defesa da mãe.Na sequência do conflito, o homem foi à garagem buscar uma pistola e, depois de ameaçar matar ambas, aproximou a arma da cabeça da mulher, premindo o gatilho. A arma produziu "um som seco", mas não ocorreu "qualquer disparo".A mulher fugiu para o exterior da residência e o marido foi em sua perseguição, tendo a filha do casal alertado, pelo telefone, uma amiga e, depois, em diálogo com ela, através de uma rede social, pediu-lhe para pedir socorro, que foi prestado, pouco depois, pela GNR.O homem acabou por entregar "voluntariamente" a arma a um agente da GNR.No julgamento, em 27 de março, o acusado optou por não fazer declarações ao Tribunal, limitando-se a "pedir perdão" à mulher, da qual entretanto está separado -- ele vive sozinho, a mulher vive com a filha.Também a ofendida e a filha não prestaram declarações ao Tribunal, tendo a filha desistido da queixa de ameaça à integridade física.Nas alegações finais, o Ministério Público sustentou que o arguido cometeu um crime de ameaça agravada, mas que não foi possível demonstrar que tenha praticado os outros crimes de que era acusado.A situação ocorrida em 28 de fevereiro de 2015 "terá sido um episódio isolado", alegou, por seu lado, o advogado de defesa, aludindo designadamente ao comportamento do arguido, atestado pelas suas testemunhas, e à sua "idade avançada", pedindo ao Tribunal para lhe aplicar "uma pena não limitativa da liberdade".