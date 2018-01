Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusado de violência morre atropelado

Carlos Vieira tinha pulseira eletrónica e foi encontrado na berma às portas da morte.

Por Ágata Rodrigues e Francisco Manuel | 01:30

Um homem de 40 anos foi esta segunda-feira de manhã encontrado às portas da morte, na berma de uma estrada, em Cavadas, Cucujães, Oliveira de Azeméis.



Tudo indica que terá sido vítima de atropelamento seguido de fuga, mas há quem avance com a hipótese de se ter tratado de um ajuste de contas, já que Carlos Vieira era portador de pulseira eletrónica por violência doméstica. Foi socorrido, mas acabou por morrer.



Não se sabe ao certo a que horas ocorreu o acidente, mas o alerta chegou aos bombeiros às 7h50. "Foi um rapaz que ia a passar e o viu ali caído. Tentou ajudá-lo, mas ele acabou por morrer. Àquela hora ainda estava escuro e não nos apercebemos de nenhum acidente. Na altura pensámos que tinha sido atropelado porque estava perto da passadeira", disse ao Correio da Manhã Maria de Lurdes, moradora na rua José Maria da Silva, o local do acidente.



A vítima, que não tinha profissão, era várias vezes transportada pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis ao hospital por problemas relacionados com o consumo excessivo de álcool.



Quando foi encontrado, Carlos Vieira apresentava golpes profundos na zona da cabeça, o que levou as autoridades, GNR e bombeiros a avançarem com a forte hipótese de atropelamento.



A PJ esteve no local a realizar perícias e encontra-se agora a investigar os contornos deste acidente, que pode ter sido motivado por ajuste de contas.



As autoridades admitem também que os ferimentos tenham sido provocados por agressões.