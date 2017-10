Acusados de matar em corrida

Iam ‘picados’ no centro de Lisboa e colidiram contra autocarro.

Por Sérgio A. Vitorino | 04.10.17

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida da República com a avenida de Berna, pelas 04h45. Os arguidos iam num Mercedes e num Audi numa corrida a grande velocidade. O primeiro bateu no autocarro e o motorista, 54 anos, foi cuspido para o túnel do Campo Grande, caindo para a morte da altura de 6 metros.

Dois jovens que em novembro de 2015 mataram Moisés Mariz, motorista da Carris, na sequência de uma corrida ilegal de carros no centro de Lisboa, foram agora acusados pelo Ministério Público.Vão responder pelos crimes de homicídio negligente, condução perigosa, ofensa à integridade física negligente (pelos sete passageiros do autocarro feridos), omissão de auxílio e favorecimento pessoal (um deles ajudou o outro a fugir para Chelas).