Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Adelaide só tinha casas de porteira”, diz cunhada de Sócrates

Tânia Gouveia diz que a mãe do antigo primeiro-ministro não tinha qualquer fortuna.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Pessoas sem amizades, com relações promíscuas e sem escrúpulos. Foi assim que no seu depoimento, Tânia Gouveia, cunhada de José Sócrates, classificou a sogra Adelaide Monteiro e o antigo primeiro-ministro. Tânia vivia com António Pinto de Sousa, irmão do antigo primeiro-ministro, e garante que após o falecimento do companheiro, em 2011, roubaram-lhe tudo. Assegura que Adelaide não tem qualquer fortuna, ao contrário do que alegou Sócrates, que dizia viver da herança da mãe.



"Nunca a vi com posses nenhumas, nunca. Como vê, são casas de porteira a trinta e cinco mil euros, não é? O António dizia que eram casas muito antigas, que não valiam nada, que eram para despachar", disse Tânia Gouveia ao procurador Rosário Teixeira, recusando a hipótese da mãe de Sócrates ter dinheiro suficiente para conseguir comprar, como aconteceu, um luxuoso apartamento na rua Braamcamp.



Tânia Gouveia revelou ainda durante o depoimento prestado a 17 de dezembro de 2014 que, após a morte do companheiro, Adelaide foi a sua casa e roubou tudo. "A Maria Adelaide entrou lá dentro e rapinou tudo o que eram documentos. Não encontrei um extrato bancário em minha casa (..) Ela chegou à casa logo a seguir e rapinou tudo. Porque o que eu encontrei na casa foram envelopes vazios, gordíssimos, todos vazios, mas todos inchados", contou a cunhada de Sócrates, garantindo que no interior dos envelopes estava dinheiro.



No depoimento, a testemunha relatou que entre 2003 e até pouco antes da morte do companheiro, Sócrates suportou as despesas das férias. Foram à Áustria, onde ficaram num hotel que "parecia um castelo", a Veneza e várias vezes ao Brasil e ao Algarve. "Era tudo suportado pelo engenheiro José Sócrates?", perguntou o procurador. Tânia respondeu afirmativamente. "Eram sempre, sempre. Eu várias vezes perguntei: ‘como é possível? Quem paga tudo isto? Nós não temos dinheiro’".



António deslocava-se várias vezes aos bancos da Suíça a pedido do irmão

Tânia Gouveia contou ainda que António Pinto de Sousa ia várias vezes aos bancos na Suíça com a intenção de tratar de assuntos para o irmão Sócrates. "Sabia que o António ia à Suíça, que havia uma conta bancária na Suíça", disse Tânia, explicando que o companheiro muitas vezes ia num dia e vinha logo no outro.



Despesas do funeral foram pagas através da conta de Perna

Todas as despesas do funeral de António Pinto de Sousa foram pagas através da conta de João Perna. Esta foi apenas uma de muitas situações em que José Sócrates usou a conta do seu motorista para lavar dinheiro.



Como não tinha rendimentos oficiais que justificassem as suas despesas não podia recorrer aos bancos.



Cunhada teve que vender a casa para pagar hipoteca

Tânia Gouveia diz que ficou sem nada, que Adelaide Monteiro e Sócrates nunca quiseram saber dela e da filha. Não recebeu qualquer ajuda e, após a morte do companheiro, teve que vender a casa para pagar a hipoteca ao banco. A mãe de Sócrates está aliás a ser processada pela neta por retirar 70 mil euros de duas contas que eram tituladas por ela e pelo filho. A neta teria direito a metade.



Tânia garante ainda que, também após a morte, desapareceu um cofre do banco.



"O António dizia-me ‘se me acontecer alguma coisa está no BPI um cofre com dinheiro para suportar a hipoteca da casa, para estares descansada e criares a nossa filha. Quando cheguei lá desapareceu o cofre. Desapareceu tudo! Acha que é normal? Eu tenho um pó a esta gente! Nunca fizeram sequer uma chamada à minha filha para saber se era preciso algo, pagar o colégio, um médico, para roupa, nada!", contou.



Tânia disse ainda no depoimento que informou a família do antigo companheiro que ia apresentar a queixa-crime.



PORMENORES

"Tinha cara bolachuda"

Tânia Gouveia diz que chegou a estar em algumas situações com Carlos Santos Silva. "Lembro-me da cara redonda dele, que aquilo é uma cara assim redonda, assim muito bolachuda", descreveu no depoimento.



Parecia "congresso do PS"

Tânia Gouveia revelou que tinha uma má relação com Adelaide e que foi praticamente afastada das cerimónias fúnebres. "Cheguei lá e aquilo parecia mais um congresso do PS. Eu sentei-me à frente sozinha", revelou.



Fava tem casa de luxo

Sofia Fava, ex-mulher de Sócrates, tem uma autêntica casa de luxo. A cunhada de Sócrates disse que a moradia tem piscina interior aquecida. "Aquilo é uma maravilha", contou.



Passou férias com Câncio

Nas férias pagas por Sócrates, Tânia diz que chegou também a encontrar algumas vezes Fernanda Câncio, que era então namorada do antigo primeiro-ministro. Revelou que estiveram juntas no Algarve, num hotel de cinco estrelas.