Adepto do Benfica acusado de matar rival

Elemento dos No Name Boys atropelou fã da Juve Leo.

Por Sérgio A. Vitorino e Miguel Curado | 01:30

Luís Pina, elemento da claque do Benfica No Name Boys, acelerou um carro contra cinco rivais do Sporting, numa rixa junto ao Estádio da Luz. Como mostrou a videovigilância do recinto, atropelou intencionalmente Marco Ficini, italiano filiado na claque Juventude Leonina, arrastando-o cerca de trinta metros, matando-o. Foi ontem acusado de um homicídio qualificado consumado e quatro tentados, bem como omissão de auxílio: fugiu do local sem prestar socorro.



De acordo com a acusação da 11ª secção do DIAP de Lisboa, numa investigação da divisão de homicídios da PJ, os quatro membros da claque do Sporting que Pina tentou atropelar atacaram antes o carro, razão pela qual estão indiciados por dano com violência.



No total, há 22 acusados (9 adeptos do Benfica e 13 do Sporting) pela violência nas rixas ocorridas na madrugada de 22 de abril, horas antes de um Sporting-Benfica.



O Ministério Público diz que tudo começou no estádio de Alvalade, onde um grupo de benfiquistas se confrontou inicialmente com rivais do Sporting.



A rixa transferiu-se depois para as imediações do Estádio da Luz, onde se deu a morte.



Italiano em Lisboa para convívio com a Juventude Leonina

Marco Ficini, gerente de restaurantes, era um destacado membro da Settebello, claque do clube italiano Fiorentina.



O grupo de adeptos ultra, muitas vezes conotado com episódios de violência, tem uma amizade de duas décadas com a Juventude Leonina. E foi nesse âmbito que meia dezena de italianos veio a Lisboa assistir ao Sporting-Benfica.



Após ser atropelado, o corpo de Ficini foi abandonado por colegas e rivais.



PORMENORES

"Perseguições"

A acusação descreve "confrontos e perseguições", que culminaram com Luís Pina a embater "com o seu veículo e passou por cima do corpo da vítima".



Escondeu o carro

Luís Pina usou o carro de uma ex-mulher, que escondeu, danificado, na garagem de um amigo, na Amadora.



Prisão preventiva

Com 36 anos e 4 filhos, Pina entregou-se à PJ apenas no dia 27. Está desde então na cadeia. Ficini, de 41 anos, era adepto da Fiorentina e fã da Juve Leo.