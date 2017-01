Adeus a emigrantes mortos em acidente em França

A maioria dos 28 feridos já recebeu alta.



O despiste do autocarro Rota das Gravuras, na madrugada de domingo, provocou ainda a morte de Marília Nogueira, de 33 anos, natural de Nevogilde, em Lousada.

Foi num ambiente de muito pesar e em silêncio que centenas de pessoas se despediram esta sexta-feira, em Vila Nova de Foz Coa, dos três emigrantes portugueses que morreram no passado domingo no despiste do autocarro Rota das Gravuras, na zona de Lyon, em França.O funeral de Graça Murça, de 57 anos, realizou-se na aldeia de Muxagata a meio da manhã. Esta vítima mortal ia para a Suíça cuidar de três netos para a filha poder trabalhar. "Não há palavras para descrever o que aconteceu a esta mulher", disse aoMaria Rodrigues, enquanto esperava pelo começo da missa de corpo presente.À tarde foi a vez do casal de emigrantes José e Lídia Montez, de 57 e 56 anos, ir a enterrar. A igreja matriz de Freixo de Numão foi pequena para albergar tanta gente que lhes quis prestar uma última homenagem.