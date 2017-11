Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adiado concurso para ligação 'ferry' entre Madeira e continente

Prorrogamento por mais 45 dias deve-se a uma das empresas concorrente ter requerido um adiamento para cumprir cláusulas exigidas.

Por Lusa | 17:08

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, disse esta sexta-feira que o procedimento concursal de âmbito internacional para o restabelecimento da ligação marítima, por ferry, entre a Madeira e o continente português foi prorrogado por mais 45 dias.



O prorrogamento por mais 45 dias (o concurso terminava às 00h00 horas desta sexta-feira, ao final de um prazo de 70 dias) deveu-se ao facto de uma das empresas concorrente ter requerido um adiamento para cumprir as cláusulas exigidas de um concurso público internacional "com alguma complexidade", explicou o vice-presidente do Governo Regional, à margem de um seminário da Associação Comercial e Industrial do Funchal.



A 25 de agosto, a então Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira anunciava estar "aberto o procedimento concursal, de âmbito internacional, para o restabelecimento da ligação marítima, por 'ferry', entre a Região e o continente português".



Na altura, o Governo Regional revelava que o "anúncio do respetivo procedimento" já estava em Diário da República e que os concorrentes tinham, a partir daquela data, "um prazo de 70 dias para a apresentação das suas propostas".



O Governo Regional fixa que "o navio a utilizar nesta linha operará com bandeira comunitária e pelo período mínimo de serviço de três anos, tendo uma frequência semanal, de ida e volta, com a particularidade de ser uma ligação subsidiada para passageiros e carga agregada a estes".



A embarcação a operar deverá ter capacidade mínima para 300 passageiros.



O Concurso Público Internacional impõe que a velocidade de serviço do 'ferry' a utilizar nesta ligação permita fazer a viagem entre a Madeira e o continente em menos de 24 horas.