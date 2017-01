Adiado julgamento de inspetor do SEF acusado de homicídio negligente

Já fora do tribunal, algumas das pessoas exaltadas confrontaram também jornalistas que registavam o incidente.O caso remonta a 27 de novembro de 2014, uma quinta-feira, tendo o acidente ocorrido por volta das 14:40.De acordo com a acusação, o arguido, de 49 anos, não descreveu uma curva ligeira à esquerda numa estrada perto da Pedrulha, nos arredores de Coimbra, tendo acabado por atropelar mortalmente uma mulher, com 52 anos, que se deslocava na berma da estrada.O inspetor-adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) recusou-se a fazer o teste de alcoolemia no local, tendo acabado por ser detido e submetido a análises ao sangue no hospital, que revelaram que tinha uma taxa de alcoolemia superior a 4,2 g/L no sangue, na altura do acidente, refere o Ministério Público, no despacho de acusação a que a agência Lusa teve acesso.Dois dias antes do acidente, o arguido tinha sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool de 3,838 g/L, na zona de Aveiro, e dois meses antes tinha acusado uma taxa de alcoolemia de 3,67 g/L, quando seguia na autoestrada 25, refere a acusação.De acordo com o Ministério Público, o inspetor-adjunto do SEF já tinha sido condenado "por um crime de desobediência" e por "dois crimes de condução de veículo em estado de embriaguez e um crime de uso e porte de arma sob o efeito de álcool".Na primeira condenação, foi aplicada uma multa e na segunda uma pena de prisão de sete meses suspensa na sua execução.A vítima encontrava-se na berma, junto a uma ligeira curva, seguindo o sentido sul-norte, tal como o veículo do arguido.O MP refere que, chegado a esse local, "o arguido seguiu em frente, não descrevendo a ligeira curva à esquerda aí existente", fazendo com que o veículo que conduzia entrasse na berma, colhendo com a parte da frente o corpo da mulher.A vítima "ficou caída no chão", tendo acabado por morrer no local do acidente.O inspetor-adjunto "não estava minimamente em condições de conduzir", nota a acusação, considerando que este praticou uma condução "temerária, desatenta, irresponsável e irrefletida".O processo é acompanhado de um pedido cível do marido da vítima, no valor de 146 mil euros, e dos filhos da mesma, no valor de 255 mil euros.