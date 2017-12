Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Administrador afirma que se reabrisse o Urban "era louco"

Paulo Dâmaso foi levado pela PSP mas nega qualquer festa.

Por João Tavares | 20.12.17

Quando a PSP chegou ao Urban Beach, segunda-feira à noite, deparou-se com cerca de 20 a 30 pessoas no interior. O administrador Paulo Dâmaso foi levado pela PSP e incorre agora no crime de desobediência, isto depois de o Ministério da Administração Interna ter determinado o encerramento do espaço por seis meses – por causa de um vídeo em que surgem seguranças a espancar dois jovens no exterior.



Paulo Dâmaso nega ter desrespeitado a decisão. "Não houve nenhuma festa privada nem nenhuma reabertura. Seria louco se reabrisse o Urban contrariando as autoridades", explicou esta terça-feira ao Correio da Manhã, justificando a presença das pessoas no local: "Nós tínhamos um evento no restaurante Kais com excesso de pessoas. E o que fizemos foi pegar em algumas e servir-lhes a refeição no restaurante Papagayo, que fica no espaço do Urban, mas é independente", contou.



"Nós nem confecionámos a comida lá. Foi uma refeição rápida de uma hora e meia e quando a polícia chegou as pessoas já estavam precisamente a sair para regressar ao Kais, que fica mesmo em frente", diz Paulo Dâmaso.



Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa diz que um administrador do Urban Beach foi detido e que incorre no crime de desobediência. "Eu não fui detido. Fui apenas levado à esquadra e constituído arguido. Agora estou à espera de ser chamado ao DIAP para prestar declarações".



O encerramento da discoteca ocorreu depois do episódio de agressões cujo vídeo foi tornado público a 2 de novembro.