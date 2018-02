Administrador do BCP confirma que Proença de Carvalho é advogado de Carlos Silva

Iglésias Soares diz que Orlando Figueira foi transferido do BCP por suspeita de fuga de informação.

14:04

Iglésias Soares, administrador do BCP admitiu esta quarta-feira no julgamento da Operação Fizz que foi o banqueiro angolano Carlos Silva a sugerir ao então procurador Orlando Figueira uma conversa com o advogado Daniel Proença de Carvalho para resolver os problemas que estava a ter na execução do contrato de trabalho com a Primagest, avança o jornal Sol.

A testemunha afirma não ter percebido se o contrato de Figueira teria a ver com alguma empresa de Carlos Silva, que é presidente do Banco Privado Atlântico e vice-presidente do Millenium BCP. Iglésias Soares diz ter conhecido Orlando Figueira, quando este entrou para o departamento de compliance do BCP, em 2012.



O administrador do BCP explicou umas anotações apreendidas nas buscas da investigação, que revelam que era preciso colocar Figueira num espaço mais reservado dentro das instalações do banco: "O doutor Orlando Figueira entra para a empresa, depois foi operador e tinha dores de cabeça e dificuldades de concentração. Tivemos de colocá-lo numa secretária mais à parte. Mas sempre em Open Space", cita o Sol.

"[Orlando Figueira]Disse-me que tinha pagamentos a receber via BPA Angola. Eu disse-lhe que conhecia o doutor Paulo Marques [do BPA Angola]. Eu não fiquei com ideia que era relativo a qualquer contrato de trabalho", disse, concluindo que mais tarde Paulo Marques acabou por vir a Lisboa e reunir-se com Orlando Figueira.

"É em Janeiro de 2015 que pela primeira vez o doutor Orlando Figueira me fala do doutor Carlos Silva". E o administrador contactou então o banqueiro angolano para tentar resolver o assunto. Carlos Silva sugeriu depois que fosse contactado o advogado Proença de Carvalho.



O tribunal ficou assim a saber que Daniel Proença de Carvalho é advogado de Carlos Silva, o que dá nova relevância ao seu papel em todo o caso..

Orlando Figueira suspeito de passar informações confidenciais

No seu testemunho desta quarta-feira Iglésias Soares disse ainda que Orlando Figueira saiu da secção de compliance do BCP para o ActivoBank, em 2015, após suspeitas de que o ex-magistrado passava a terceiros informações sigilosas das instituição bancária.

"Surgiram suspeitas de fugas de informação confidencial e houve uma nota de desconforto em relação ao doutor Orlando Figueira, porque tinha acesso aos dossiês. Mas poderia não ser ele. Mais tarde o doutor Miguel Maya [gestor do banco] veio dizer-me que tinha certezas disso, mas não foram apresentadas evidências e por isso não confrontámos o doutor Orlando Figueira com isso", disse adiantando que puseram em marcha um plano com vista ao seu afastamento.

"Como se estava no processo de venda do Activobank, decidiu-se transferir para aquele banco o doutor Orlando Figueira. Por dois motivos, para que o banco passasse a ter departamento jurídico e para que com a sua venda, Orlando Figueira saísse do perímetro do BCP",revela o Sol

.