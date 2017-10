Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescente agredido por colegas na escola

Aluno de 14 anos diz que foi espancado na EB 2,3 Bernardino Machado, em Joane.

Por Fátima Vilaça | 08:54

"Estou cansado de ver os meus filhos serem agredidos e pagarem sempre com as culpas. Desta vez atingi o meu limite e vou resolver as coisas na Justiça". O desabafo é de Raul Ribeiro, pai de um rapaz de 14 anos que diz ter sido agredido dentro da EB2,3 de Joane, em Vila Nova de Famalicão, por outros dois alunos.



O pai, que tem dois filhos nesta escola, não esconde a sensação de impotência e mostra-se revoltado com a postura da direção, que acusa de não proteger as crianças. A direção do estabelecimento de ensino não quis falar ao Correio da Manhã. O pai já apresentou queixa na GNR.



"Fiquei revoltado quando vi o meu filho chegar a casa com a cara cheia de sangue e várias nódoas negras por todo o corpo. No mínimo, a escola tinha que me contactar a relatar o que se passou lá dentro, mas em vez disso, mandaram o miúdo para casa e agora estão a tentar esconder ao máximo o assunto", afirmou, revoltado, Raul Ribeiro - que se dirigiu de imediato à GNR de Joane.



O pai reuniu na terça-feira à tarde com um elemento da direção daquela escola. "Prometeram que iam tratar do caso, mas até agora só me ligaram a pedir para não o divulgar", queixou-se.



Raul Ribeiro diz que, desde o ano letivo passado, os filhos têm sido perseguidos pelos outros dois colegas. O alvo era o gémeo que sofreu uma paralisia cerebral - e que o deixou com sequelas físicas.



No entanto, este ano, tem sido o irmão a ser vítima das agressões físicas.