Adolescente detido com haxixe para distribuir em escola de Águeda

Jovem de 17 anos foi apanhado com 140 doses de droga.

Por Lusa | 18:40

A GNR de Águeda deteve um jovem de 17 anos junto a um estabelecimento escolar daquela cidade que tinha na sua posse 140 doses de haxixe, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR refere que a detenção ocorreu na passada quinta-feira, na sequência de uma investigação que surgiu através de informações recolhidas no âmbito do programa "Escola Segura".



Segundo a GNR, a droga que estava na posse do indivíduo seria "para distribuição na comunidade escolar".



O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.