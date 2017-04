Adultera droga e é sequestrado

Os factos ocorreram no centro da cidade. A vítima devia levar droga para uma casa onde haveria uma festa de sexo. Só que já tinha consumido uma parte. E para enganar os amigos misturou o produto estupefaciente com outras substâncias. Foi descoberto. Não houve a festa e acabou por ser violentamente agredido. Foi amarrado com uma correia, espancado de forma violenta. Tiraram-lhe toda a roupa, deixaram-no depois a deambular na rua. Quando foi encontrado, sangrava abundantemente.Os agora detidos têm 23 e 31 anos e não têm ocupação laboral. Foram esta quinta-feira levados a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.Saíram ambos em liberdade. Têm agora de se apresentar regularmente às autoridades policiais e não podem manter contactos entre eles, com o terceiro arguido e com a vítima da agressão.