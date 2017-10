Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adutor que abastece Barlavento perde água

Águas do Algarve vai fazer inspeção para decidir o tipo de obras que serão necessárias.

Por José Carlos Eusébio | 09:03

O adutor que transporta a água para o abastecimento à população do Barlavento algarvio apresenta ruturas e vai ser alvo de uma complexa intervenção de reparação.



Para já, a empresa Águas do Algarve vai realizar uma inspeção para determinar que tipos de fugas existem. Por ano, perdem-se cerca de 600 mil metros cúbicos de água.



"A intervenção num adutor com esta dimensão e relevância apresenta diversos condicionalismos, quer associados às operações de esvaziamento e enchimento, quer pelas dificuldades inerentes à especificidade técnica da própria intervenção, e carece, portanto, de um cuidado planeamento", explica ao CM a empresa Águas do Algarve, que gere o sistema de abastecimento de água à região.



As intervenções programadas no adutor, que entrou em funcionamento há cerca de 17 anos, "só podem ocorrer em época baixa e fora dos períodos de pico de consumo, mediante uma preparação e programação muito rigorosa, sob pena de condicionar o abastecimento público em metade do território do Algarve", adiantou, por seu turno, o Ministério do Ambiente, em resposta a questões colocadas pelo deputado do PCP Paulo Sá.



Os trabalhos só deverão estar concluídos no decurso do ano de 2019.



O adutor Funcho-Malhão, que tem uma extensão de cerca de 12 quilómetros, constitui o único meio existente para transporte da totalidade da água proveniente da albufeira de Odelouca até à Estação de Tratamento de Água de Alcantarilha.



Esta estação assegura "o tratamento e produção de água para o abastecimento público de toda a região do Barlavento algarvio, garantido as necessidades de água de mais de 690 mil habitantes em época alta", segundo a Águas do Algarve.