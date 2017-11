Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogada burlona fica com 300 mil euros

Vítima entregou mais de 200 mil euros e carro a Carmelinda Pinto, que ia “resolver problema”.

Por Aureliana Gomes e Tânia Laranjo | 01:30

"Confiei numa burlona profissional e ela roubou-me 300 mil euros". O testemunho é de mais uma alegada vítima de Carmelinda Pinto, advogada expulsa da Ordem em 2009 por envolvimento em vários crimes e condenada, recentemente, pelo Tribunal de Leiria a quatro anos de cadeia.



A advogada terá burlado dezenas de pessoas. Em 2010, esta vítima, que não quer ser identificada por temer represálias, teve um problema com uma imobiliária devido a infiltrações em três imóveis, em Vila Nova de Gaia, depois de fazer um contrato de compra e venda. "Estava no meu trabalho e essa senhora, que era cliente, apareceu. Viu-me triste e questionou-me. Eu expliquei o meu problema e ela mostrou-se logo disponível a ajudar, dizendo que era uma advogada conceituada", explica. Começou por pedir 100 mil euros para meter uma ação em tribunal e fazer o arresto dos imóveis à empresa. "Aconselhou-me a venda fictícia da minha própria casa, que estava em nome de um familiar", conta. Poucos dias depois, disse estar resolvido o problema do primeiro imóvel e pediu quantia igual para os outros dois. "Pedi a familiares e entreguei-lhe mais 100 mil", diz.



Durante dois anos, a burlona manteve-se próxima da vítima. Aconselhou-a a entregar-lhe o carro para o vender, ficando com os lucros. Convenceu-a também a investir numa empresa offshore e a convidar amigos a fazerem o mesmo.



"Quando desconfiei, optei por continuar a conviver com ela e recolher alguns elementos para apresentar em tribunal", explica, dizendo que foi ameaçada: "disse-me que não sabia com quem me estava a meter". Foi apresentada uma queixa, que foi arquivada pelo Ministério Público. Foi requerida abertura da instrução. "Continuo a acreditar na Justiça. Esta mulher tem de ser presa", afirma.



Burlado em 80 mil euros

Um amigo da vítima, a convite da advogada, terá investido 80 mil euros na empresa offshore e ficou sem o dinheiro. A vítima afirma que também ele tem um processo contra a mulher.



Atuava com uma prima

A burlona teria a ajuda de uma prima que foi condenada por agressões a esta vítima. "Elas são mulheres muito perigosas", diz ao CM.



Oferecia prendas à vítima

Para se manter próxima da vítima, oferecia-lhe prendas de valores avultados, dizendo que o fazia pela amizade entre ambas.