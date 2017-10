Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogada do Porto condenada a dois anos de prisão suspensa por falsificar documentos

Coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, sentenciou ainda a arguida, de 45 anos, a pagar uma indemnização de 1.500 euros à ofendida.

Por Lusa | 16:37

Uma advogada do Porto foi esta quarta-feira condenada a dois anos de prisão, suspensa na sua execução, por falsificar documentos para encobrir o facto de não ter intentado uma ação de execução contra um devedor de uma empresa que representava.



O coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, sentenciou ainda a arguida, de 45 anos, a pagar uma indemnização de 1.500 euros à ofendida.



No início do julgamento, a 22 de março, a causídica confessou os factos, dizendo tê-lo feito por "pressão".



Assumindo que "forjou" documentos, a jurista, com 20 anos de atividade profissional, referiu que o fez porque estava "muito pressionada" pelos seus clientes, donos da firma, para apresentar resultados sobre um processo de execução.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a advogada foi contratada pelos sócios de uma firma que, após terem comprado um terreno, queriam interpor uma ação contra o devedor.



A arguida informou-os de que tinha instaurado a execução, mas não o fez e, para dar credibilidade à situação, falsificou documentos que entregou aos clientes para provar de que o processo estava em andamento.



Posteriormente, um dos sócios foi ao tribunal para se inteirar do processo e percebeu que não existia.



Apesar de não descartar responsabilidades, a arguida justificou este ato com pressão, realçando que dois dos sócios não lhe davam descanso.



"Havia dias em que estavam no meu escritório das 09h00 às 01h00, nem almoçava nesses dias, só queriam que eu lhes fizesse requerimentos atrás de requerimentos", explicou.