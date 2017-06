Advogada leva droga e telemóveis a recluso

Entre os seis homens detidos pela GNR está o vigilante de uma empresa de segurança privada.



O esquema era simples: os familiares conseguiam introduzir o material ilegal na cadeia durante as visitas feitas ao arguido, que depois vendia a droga e os telemóveis nas diversas alas de alta segurança do estabelecimento prisional, a preços que chegavam a ser 300% superiores aos valores cobrados fora da cadeia. Ao fecho desta edição, a operação ainda decorria.



Outros reclusos foram alvo de buscas que permitiram a apreensão de material informático. As buscas que incidiram nos bairros do Picoto - onde vive um familiar de Rafael Guedes - e Santa Tecla, em Braga, e em Vila Verde. Permitiram apreender droga, sobretudo cocaína de haxixe.Entre os seis homens detidos pela GNR está o vigilante de uma empresa de segurança privada.O esquema era simples: os familiares conseguiam introduzir o material ilegal na cadeia durante as visitas feitas ao arguido, que depois vendia a droga e os telemóveis nas diversas alas de alta segurança do estabelecimento prisional, a preços que chegavam a ser 300% superiores aos valores cobrados fora da cadeia. Ao fecho desta edição, a operação ainda decorria.

Droga, telemóveis, carregadores e seringas. Tudo entrava na cadeia de alta segurança de Paços de Ferreira há mais de seis meses e a rede que os introduzia e vendia ilegalmente no estabelecimento prisional foi ontem desmantelada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Póvoa de Lanhoso, que deteve seis homens em Braga e Vila Verde.A advogada bracarense Manuela Gomes Alves, detida em fevereiro passado quando levava droga e seringas a um recluso de Paços de Ferreira, também consta da investigação. Não foi alvo de buscas, no dia de ontem, por estar a ser investigada pela PJ do Porto, depois de ter sido detida em flagrante com 100 gramas de haxixe e seringas.Mas osabe que, nas escutas telefónicas, feitas no âmbito da investigação que decorria no DIAP de Vila Nova de Famalicão, a advogada foi escutada por diversas vezes a combinar a entrega de vários telemóveis e carregadores a um recluso - Rafael Guedes -, que é o líder do esquema. Está detido na cadeia de Paços de Ferreira e a cela onde está preso foi ontem alvo de buscas por parte dos investigadores da GNR.