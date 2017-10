Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado de Salgado diz que processo do Marquês é "histórico pela violação de direitos"

Defesa do banqueiro garante que antigo líder do BES não cometeu qualquer crime.

Ricardo Salgado apareceu esta quinta-feira perante os jornalistas para proclamar a sua inocência em relação às acusações de que é alvo no processo da Operação Marquês. No entanto, o antigo banqueiro não pronunciou uma única palavra.



O antigo líder do BES limitou-se a ficar ao lado do advogado Francisco Proença de Carvalho enquanto este lia um comunicado.



O advogado disse que Ricardo Salgado "não cometeu qualquer crime" e atacou o Ministério Público pela forma como a investigação foi conduzida. "O Dr. Ricardo Salgado não teve hipótese de esboçar um gesto em sua defesa. Este processo fica na história pela sistemática violação dos direitos de defesa dos arguidos", disse Francisco Proença de Carvalho.



O advogado referiu-se às constantes fugas de informação no processo, usando argumentos muito semelhantes aos que têm sido usados pela defesa de José Sócrates.



Ricardo Salgado é acusado de 21 crimes no âmbito da Operação Marquês: 1 de corrupção ativa de titular de cargo político, 2 de branqueamento de capitais, 9 de abuso de confiança, 3 de falsificação de documento e 3 de fraude fiscal qualificada. Os investigadores acreditam que Salgado fez chegar muitos milhões a Sócrates através de contas offshore, para pagar favores relacionados com a PT. Também terá corrompido Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, administradores da empresa de telecomunicações.