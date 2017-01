Advogado diz que gato ‘Mr. No Ears’ está morto

O animal, que não tinha orelhas devido a dermatite solar, já tinha rejeitado várias tentativas de adoção. Chegou a ter mais de 21 mil seguidores na página do Facebook.



Em resposta a um pedido de prova de vida de ‘Mr. No Ears’, feito recentemente pela AGA, o advogado do casal nortenho que levou o gato veio agora garantir que o animal estava morto. A informação chocou os elementos da associação e outros amigos dos animais, que consideram que ‘Mr. No Ears’ nunca deveria ter sido levado de Albufeira.O animal, que não tinha orelhas devido a dermatite solar, já tinha rejeitado várias tentativas de adoção. Chegou a ter mais de 21 mil seguidores na página do Facebook.

Durante anos, o gato branco sem orelhas, que ficou conhecido como ‘Mr. No Ears’ e que vivia numa colónia nas falésias da praia do Peneco, em Albufeira, constituiu uma atração local. Em setembro de 2015, um casal do Vale do Sousa encontrou-o e levou-o para o norte, o que deu azo a uma guerra judicial com a associação Amigos dos Gatos do Algarve (AGA) - que tratava do animal e do resto da colónia.Na quarta–feira, dia 11, o advogado do casal garantiu, no Tribunal de Albufeira, que ‘Mr. No Ears’ tinha morrido, sem nunca ter chegado a regressar ao Algarve, como era pretensão da AGA.Segundo oapurou, em dezembro passado a justiça tinha já decidido que ‘Mr. No Ears’ pertencia à associação. Isto depois de, numa primeira fase, o Ministério Público ter arquivado o caso, tendo aconselhado, contudo, o casal que levou o gato a devolvê-lo ao habitat natural (Albufeira), onde era alimentado e recebia cuidados médicos, providenciados pela AGA. Isto porque ‘Mr. No Ears’ sempre viveu na cidade e a mudança poderia causar-lhe sofrimento. O casal, contudo, não aceitou a recomendação.