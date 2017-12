Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado em cuecas foge a ladrões na A43

Trio induziu vítima a beber álcool e depois levou-a para uma zona isolada onde a roubou e espancou.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

O advogado de 31 anos conheceu o casal de namorados e uma amiga num bar, na zona das Galerias de Paris, no Porto. Beberam durante algumas horas e, quando a vítima já se encontrava alcoolizada, foi obrigada a entrar num carro e levada para um local ermo, onde foi violentamente espancada e roubada. Em cuecas e descalço, o advogado, brasileiro, fugiu ao trio por um pinhal e desceu até à A43, onde implorou por socorro a um condutor que passava na autoestrada e que o levou à esquadra da PSP de Valbom.



O ataque ocorreu na madrugada de 5 de julho deste ano e os namorados Fernando Cardoso, de 35 anos, e Andreia Batista, de 33, assim como a amiga, Fernanda Souza, de 20, estão acusados de sequestro, roubo agravado e ofensas à integridade física qualificada. Estão todos em prisão preventiva e começam a ser julgados em janeiro próximo no Tribunal de São João Novo.



No processo, consultado pelo CM, a vítima descreveu que depois de ter conhecido o casal de namorados surgiu Andreia, que lhe ofereceu uma bebida - que o fez "perder a noção". Depois, já na rua das Águas Férreas, em Campanhã, foi ameaçado de morte pelo trio. "Olha que eu sou um assassino. Cheguem-me a arma que vou dar-lhe um tiro", gritou o arguido Fernando Cardoso. O advogado foi espancado com murros e pontapés e despido.



Além das roupas, os três assaltantes roubaram-lhe um fio em ouro, um telemóvel no valor de mil euros e uma carteira em couro - onde estavam os documentos e os cartões bancários. A vítima sofreu ferimentos por todo o corpo e foi transportada ao Hospital de Santo António.

O trio foi apanhado pelo sistema de localização do telemóvel do advogado. Junto à casa dos arguidos, a PSP encontrou depois o carro destes, onde estava o fio em ouro da vítima pendurado no espelho retrovisor.



Iam ter sexo em grupo

Às autoridades, o trio disse que iam manter relações sexuais em grupo, mas que a meio do caminho a vítima apalpou o seio de Fernanda e que o agrediram para que não o voltasse a fazer.



Hospital pede indemnização

O Hospital de Santo António, no Porto, pede uma indemnização de 247 euros aos arguidos devido aos tratamentos médicos a que a vítima foi sujeita.



Arguida já esteve presa

A arguida Andreia tem cadastro por roubo à mão armada com arma de fogo, rapto e sequestro, e já cumpriu pena de cadeia.