Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado faz extorsão de 5 milhões de euros

António Gaspar cobrava dívidas em nome dos clientes e apropriava-se do dinheiro.

Por Paula Gonçalves | 01:30

Em nove anos, um advogado de Pombal, com a ajuda de quatro cúmplices, terá desviado 5,4 milhões de euros de clientes – a maioria dos quais através de cobranças de dívidas, em que, representando os credores, António Gaspar, 61 anos, recebia dos devedores, mas apropriava-se do dinheiro, sem o entregar aos clientes. Está acusado pelo Ministério Público.



Os expedientes passavam ainda pela concessão de empréstimos a juros elevados, entre 25 a 300%, e pela instauração de processos de insolvência para pressionar os visados a pagar valores em dívida para travar os processos. Depois o dinheiro ficava todo para o advogado.



Segundo a acusação, o grupo tinha como ‘testa de ferro’ a secretária do advogado, para instaurar as ações. E um irmão de António Gaspar era a testemunha da sua confiança nos vários processos. Os outros dois arguidos disponibilizavam contas para o advogado depositar e movimentar dinheiro, encobrindo que era ele o dono das verbas.



De 2006 a 2015, há várias situações. Numa, o visado pagou a dívida de quase 4 mil euros e depois o advogado solicitou ao seu filho o pagamento de mais 14 mil, com o argumento de que o pai seria preso se não o fizesse. Segundo a acusação, existiram casos em que as pessoas se viram obrigadas a pagar um valor seis vezes superior ao da dívida.



Nas situações de empréstimo, estabelecia prazos de pagamento, às vezes inferiores a um mês e com juros de 200 e 300%. Um casal que não conseguiu pagar no prazo a totalidade do empréstimo de 20 mil €, com juros de 25%, fez disparar a dívida em mais 36 500 € e foi ameaçado com um processo. Para o evitarem, assinaram um documento em como deviam 50 mil €. Não conseguiram pagar esse valor em 2 anos e entregaram um terreno. Ao CM, António Gaspar diz apenas que o que consta na acusação "não é verdade".



PORMENORES

Associação criminosa

O advogado responde pelos crimes de extorsão, usura, associação criminosa, burla qualificada, abuso de confiança agravado, coação, branqueamento e falsificação de documento. António Gaspar pediu a abertura da instrução do processo.



Agricultora vítima

O advogado terá proposto a uma agricultora com dificuldades económicas que fosse gerente de 4 empresas, recebendo 2 mil euros. As firmas foram declaradas insolventes e todas as dívidas fiscais e à Segurança Social, no valor de 50 mil euros, acabaram imputadas à mulher.