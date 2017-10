Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado paga 13 mil por difamar colega

Causídico chamou pistoleiro ao colega e disse que a cliente dele corria risco de vida.

Por Francisco Manuel | 08:47

Durante as alegações num processo de partilhas, o advogado Artur José Oliveira afirmou que o colega Reinaldo Martins, era um "homem perigoso, que puxou de uma arma, quando realizava uma diligência", e que uma das herdeiras ia "correr risco de vida", por isso as partes nunca mais reuniram.



Estávamos em 2012 e Reinaldo Martins avançou com processo de difamação que correu no Tribunal de Castelo de Paiva e perdeu. Recorreu para o Tribunal da Relação do Porto que mandou repetir o julgamento.



O resultado foi o mesmo e desta vez o tribunal de segunda instância decidiu que Artur José Oliveira teria de pagar uma indemnização de 10 800 euros. O advogado foi ainda condenado a pagar uma multa de 2400 euros.



"O doutor Reinaldo abriu a mala e tirou uma arma e nós, senhor doutor juiz, os advogados, nunca mais quisemos reunir com medo. A dona Nair (uma das herdeiras) ia correr risco, é esta a palavra, risco até de vida".



Artur José Oliveira alegou que, ao ter estas afirmações, apenas queria convencer o juiz da sua razão, mas o acórdão do Tribunal da Relação a que o CM teve acesso tem outra opinião. Dizem os magistrados que, com estas expressões o advogado identifica "com um mero pistoleiro disposto a fazer a sua própria justiça e ainda se socorresse da morte da dona Nair".



Os juízes da Relação sustentam que "a ser verdade", José Artur Oliveira deveria ter recorrido aos meios legais.