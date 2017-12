Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado responde por sete crimes

Libertário Teixeira acusado de desviar milhares de euros de clientes.

Por João Mira Godinho | 20.12.17

São sete os crimes pelos quais Libertário Teixeira foi acusado pelo Ministério Público. O advogado de Tavira é suspeito de desviar milhares de euros de clientes, entre os quais Viv Thomas, antigo grande produtor de filmes para adultos.



Libertário é acusado de dois crimes de abuso de confiança agravado, em conjunto com a mulher, Cristina Fernandes (e não Ferreira, como por equívoco ontem foi publicado), também ela advogada.



Com os restantes quatro arguido no caso, incluindo o escritório de advocacia LTCF, que o casal tem em Tavira, Libertário responde ainda por três crimes de burla qualificada, um de falsificação de documento e um de branqueamento de capitais.



Em conjunto, o grupo é suspeito de desviar mais de 800 mil euros de clientes, todos estrangeiros.



Fisco exige agora 1,2 milhões de euros a ex-produtor porno

Viv Thomas e a mulher, Avril, contrataram a LTCF para regularizar dívidas que tinham ao Fisco e à Segurança Social da antiga empresa de produção de filmes porno.



O total em dívida rondaria os 800 mil euros mas Libertário Teixeira disse-lhes que tinha conseguido reduzir o valor, após negociar com as Finanças. No total, o casal entregou-lhe 445 mil euros, que nunca chegaram aos cofres do Estado.



Agora, o Fisco exige 1,2 milhões de euros ao sul-africano radicado no Algarve.



PORMENORES

Dívidas de outra empresa

Parte do dinheiro foi usado para pagar dívidas da empresa Tratocampo, que Libertário detém, e que, diz a acusação, acumulou prejuízos nos últimos 10 anos.



3,5 milhões à banca

De acordo com a acusação, a Tratocampo acumulava 3,415 milhões de dívida à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio e 54 mil euros ao já extinto Banif.