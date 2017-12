Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogados burlam ‘rei do porno’ em 445 mil euros

Libertário Teixeira e a mulher, jurista, terão, com mais quatro arguidos, desviado total de 800 mil euros a clientes.

Por João Mira Godinho | 19.12.17

Libertário Teixeira, advogado de Tavira, e a mulher Cristina Ferreira, também ela jurista, foram acusados pelo Ministério Público por crimes de burla qualificada, abuso de confiança agravado, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, com quatro outros arguidos e a firma de advocacia LTCF, onde trabalham. Terão desviado mais de 800 mil euros de clientes, entre 2009 e este ano – sendo que cerca de metade da verba era do antigo grande produtor de filmes pornográficos Viv Thomas.



"Eu quero que ele apodreça no inferno, mas não posso falar sobre o caso", disse esta segunda-feira, ao CM, Avril Thomas, mulher de Viv. Em 2015, o casal, nascido na África do Sul mas a viver no Algarve há 13 anos, contratou a LTCF para regularizar dívidas à Segurança Social e ao Fisco.



No total, Viv e Avril Thomas transferiram 445 mil euros para a firma de advocacia mas as dívidas nunca foram regularizadas. Com esse dinheiro e de outros clientes, "todos de nacionalidade estrangeira, os arguidos pagaram despesas pessoais e das suas próprias empresas", diz o MP.



Libertário é proprietário da empresa Tratocampo, que teria dívidas a rondar os 3,5 milhões de euros. Parte da verba desviada terá sido usada para regularizar a situação dessa firma e evitar assim a instauração de um processo de insolvência.



Outra das vítimas do grupo foi o proprietário de um empreendimento turístico algarvio, diz a acusação. "Alguns dos arguidos em articulação com outros, designadamente o casal de advogados, fizeram-se passar por angariadores imobiliários de grande dimensão".



Garantiram ao empresário que o grupo chinês Fosun estava interessado num negócio e, com essa expectativa, conseguiram "que [a vítima] lhes entregasse várias quantias monetárias bem como a propriedade de um apartamento", refere a acusação.



PORMENORES

Libertário detido em maio

Detido em maio pela Polícia Judiciária, por burla qualificada e branqueamento de capitais, Libertário Teixeira ficou com termo de identidade e residência.



Filmes de sexo lésbico

Com centenas de filmes produzidos, muitos no Algarve, ao longo de mais de 20 anos de carreira, Viv Thomas especializou-se em cenas de sexo lésbico.



Devia 3,5 milhões à Banca

A quase totalidade dos 3,5 milhões em dívidas imputados à Tratocampo tinham como credor a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio.