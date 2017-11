Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aeroporto de Faro atinge oito milhões de passageiros e bate recorde anual

Gestora aeroportuária adiantou que este recorde ocorreu às 13h10, no voo da companhia aérea britânica JET2.com, proveniente de Birmingham (Inglaterra).

Por Lusa | 17:07

O Aeroporto Internacional de Faro, no Algarve, atingiu esta terça-feira os oito milhões de passageiros, um novo máximo anual que supera em cerca de 400 mil o número registado em 2016, informou hoje a ANA - Aeroportos de Portugal.



Em comunicado, a gestora aeroportuária adiantou que este recorde ocorreu às 13h10, no voo da companhia aérea britânica JET2.com, proveniente de Birmingham (Inglaterra).



O recorde foi assinalado simbolicamente junto dos funcionários e da comunidade aeroportuária com um conjunto de iniciativas, entre as quais, momentos de animação e performances regionais que caracterizam a região algarvia.



De acordo Carlos Lacerda, diretor executivo da ANA - Aeroportos de Portugal, "a celebração é o culminar do trabalho desenvolvido pela equipa, em particular a do aeroporto de Faro, que ao longo dos últimos anos acompanhou o crescimento e adaptação do aeroporto às necessidades das companhias aéreas e dos passageiros, oferecendo um serviço melhor e mais completo sem que essas adaptações tenham restringido o crescimento".



Segundo a empresa gestora dos aeroportos nacionais, "a companhia JET2.com destacou-se ao contribuir para o acentuado crescimento nos passageiros processados no verão no aeroporto de Faro, em particular pelo aumento da oferta a partir do Reino Unido, com duas novas rotas e serviços diários desde Birmingham e Londres Stansted".



"A celebração feita com a JET2.com reveste-se de um significado grande, não só pelo papel que a companhia aérea tem tido na promoção do aeroporto e da região [Algarve], como pelo compromisso que continua a assumir ao prolongar estas duas novas rotas na atual temporada de inverno, o que consolida os esforços para contrariar a sazonalidade turística", destacou o diretor do aeroporto de Faro, citado no comunicado.



Em 2016 passaram pelo aeroporto de Faro 7.632.857 passageiros, número que constituiu um novo recorde, depois de um crescimento de 18,5% em relação a 2015, registando-se um aumento de 18,7% no movimento de aeronaves (53.427).



Inaugurado em 1965, o Aeroporto Internacional de Faro recebeu obras de ampliação e remodelação entre 2009 e 2017, investimento que ascendeu a 78 milhões de euros.