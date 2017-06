Aeroporto fecha três horas na noite de S. João

A RENA garante, porém, que "as companhias afetadas vão trabalhar para minimizar os transtornos que a decisão causará aos passageiros" e apela ao regulador da aviação para que "no futuro estas decisões sejam tomadas com antecedência razoável e envolvendo as companhias no processo decisório".

O tradicional lançamento de balões de ar quente na noite de S. João, no Porto, levou a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) a encerrar a operação no aeroporto Francisco Sá Carneiro, durante três horas: das 21h45 do dia 23 à 01h00 de 24. A ANAC justifica a decisão com questões de segurança e para prevenir eventuais acidentes com aeronaves na noite maior do Porto. Deverão ser afetados 24 voos: 6 partidas e 18 chegadas.Quem não gostou da forma como a medida foi tomada foram as companhias aéreas. Em comunicado, a Associação das Companhias Aéreas em Portugal - RENA - critica a "falta de planeamento da ANAC", que, segundo a mesma, tomou a decisão numa reunião a 12 de junho. "Decidir a meros 12 dias do evento não faz sentido, quando na ata da reunião diz que os factos que levaram a esta decisão são conhecidos desde 2015 e 2016", diz a RENA.A associação realça que a "segurança da operação aeroportuária é prioritária", no entanto critica o facto de as companhias e os seus representantes não serem convocados para este tipo de reuniões que implicam alterações de voos. "Esta decisão mostra um completo desrespeito pela operação das companhias aéreas e pelos passageiros das mesmas", diz a associação, que terá de rever a sua operação para esse período.