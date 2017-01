Agarrar o pescoço não é violência doméstica

"Não é do mero facto de o arguido consumir bebidas alcoólicas ou de tomar uma ou outra atitude incorreta para com a ofendida (por exemplo ir "tirar dinheiro" da carteira desta), ou de, numa ocasião, após um insulto da ofendida, ter agarrado o pescoço ou de perante a recusa sexual o arguido pensar e verbalizar que a mesma tinha amantes (...) que podemos concluir pela existência de um maltrato da vítima, no sentido tipificado no preceito incriminador de violência doméstica.", lê-se no acórdão.

Em junho do ano passado o Tribunal de Vila Viçosa condenou um homem a dois anos e dois meses de prisão por violência doméstica. O coletivo decidiu suspender a pena caso o arguido se comprometesse a fazer um tratamento por causa do seu problema de alcoolismo.Entre os factos que levaram à condenação estão muitas discussões entre o casal, durante as quais a mulher era acusada de ter amantes. Numa dessas discussões, o homem agarrou no pescoço da mulher.No mês passado, porém, o Tribunal da Relação de Évora decidiu absolver o homem por entender que os factos não configuram o crime de violência doméstica.