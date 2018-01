Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP arguido por morte de suspeito de assalto a carrinha de valores

É o comandante operacional que dirigiu a operação.

19:35

Um agente da PSP foi, esta quinta-feira, constituído arguido no caso da morte do alegado assaltante de uma carrinha de valores.



Trata-se do comandante operacional que, naquele dia, comandava as operações.



A informação está a ser avançada pela SIC Notícias.



Em atualização