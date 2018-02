Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente da PSP encontrado morto no carro

Alerta foi dado por um colega de profissão.

09:15

Um agente da PSP da 9ª esquadra, no Porto, disparou, ontem de manhã, um tiro contra si próprio, no interior do seu carro e com a arma de serviço, no Monte Mozinho, em Penafiel.



O alerta foi dado por um colega de profissão, que estava na estação de comboios à espera para irem juntos para o serviço.



O polícia enviou-lhe uma mensagem a dizer que ia acabar com a própria vida, pedindo-lhe que apoiasse os seus filhos.