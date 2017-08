Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agentes acusadas de difamar comandante

Mulheres garantem que foram "humilhadas e enxovalhadas" por comandante da Polícia Municipal de Coimbra.

Por P.G. | 09:03

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra acusou três agentes da Polícia Municipal de difamarem o comandante Celso Marques. Os factos que estão em causa ocorreram em 2015.



Num requerimento para usufruírem das normas de mobilidade interna enviado ao presidente da Câmara de Coimbra, as agentes da polícia, todas mulheres, terão feito considerações difamatórias sobre o comandante.



Segundo o CM apurou, referiam concretamente que eram "humilhadas e enxovalhadas" pelo comandante da Polícia. Celso Marques, que é comissário da PSP e está em comissão de serviço na Polícia Municipal, apresentou queixa por difamação. E o Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra entendeu que as considerações feitas nada tinham que ver com o requerimento apresentado e visavam atingir o comandante na sua honra, tendo deduzido acusação contra as três agentes por difamação.



Se as arguidas não requererem a abertura de instrução, o caso seguirá para julgamento.