Agentes da Polícia Marítima contra atraso no estatuto e nova lei

Polícias e graduados descontentes com falta de informação sobre o processo e as alterações.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

Os agentes da Polícia Marítima (PM) estão revoltados com o atraso no novo Estatuto do Pessoal da PM, queixando-se de que a revisão do documento com 22 anos está parada desde 2016, o que é negado pelo comando. Estão ainda desagradados com a falta de uma lei orgânica própria, com a qual vão continuar a não contar, uma vez que o que está a ser preparado é apenas a nova lei da Autoridade Marítima.



Segundo denunciam ao CM agentes e graduados da PM, não se sabe quando haverá novo estatuto e quais as alterações que vai promover. O comando responde, ao CM, que os "trabalhos foram publicamente apresentados a todos os profissionais". Mas os agentes afirmam que só os comandantes e 2º-comandantes locais foram "brevemente informados" em reunião, a 23 de outubro, na qual o comandante-geral, vice-almirante Sousa Pereira, exigiu "lealdade" - projetando na sala uma notícia do CM a antecipar essa reunião. O comando afirma que "as soluções não estão fechadas" mas avança que "a alteração mais significativa" é a criação "da carreira de ‘inspetor da Polícia Marítima’ (oficial da PM)", independente da de agente. É estimado que a proposta "possa estar concluída no primeiro semestre de 2018".



Quanto à Lei Orgânica, o comando diz que a PM foi "pensada e estruturada" para "apoio ao exercício da Autoridade Marítima Local", pelo que o que está na mesa é a Lei Orgânica da AMN "onde a Polícia Marítima (...) é tratada em capítulo próprio". E prevê que a nova Lei Orgânica seja proposta ao mesmo tempo que o estatuto.



Alteração polémica na investigação criminal da PM

A reestruturação do Serviço de Investigação Criminal, com a centralização no comando geral, o que este apelida de "consolidação" da valência, é outro dos pontos a gerar tensão entre agentes e liderança. O comando geral afirma que é uma "medida de boa gestão". Garante que os comandos locais irão manter "determinadas capacidades e perícias" com "profissionais habilitados e qualificados" e que o trabalho é "objeto de larga reflexão interna".



Formação e treino sofrem com falta de pessoal

Os agentes denunciam ainda que as ações de formação e treino "diminuíram drasticamente" nos últimos meses, o que comando geral assume parcialmente "por motivos de empenhamento operacional, materializado num crescendo de solicitações". Falta de treino "minorado pela prática em situações reais". A PM tem cerca de 300 agentes operacionais, num total de 516. Deveriam ser 700. Vinte estão a acabar curso e outros tantos começam-no em 2018.



Viaturas

Agentes dizem que o comando geral não adquire viaturas novas e gasta "milhares" a manter carrinhas com mais de 10 anos. O comando afirma que este ano já comprou 5 tratocarros e prevê 3 todo-o-terreno.



Embarcações

O comando geral da PM afirma que quer pôr ao serviço "3 semi-rígidas cabinadas", além das 5 embarcações já aumentadas ao efetivo. No total, afirma já ter gasto 200 mil euros este ano. Muito por via de concursos de 2016.



Diálogo

Os agentes queixam-se de não conseguirem dialogar com o comandante-geral: "distante" e que "não dá apoio ou incentivo". O comando nega e promove uma "postura de envolvimento das pessoas".