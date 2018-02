Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agentes da PSP agredidos em Cascais por causa de vedação

Desacatos entre pai e filho na origem da desordem.

17:34

Dois agentes da PSP de Cascais foram agredidos esta sexta-feira durante desacatos entre pai e filho por causa da construção de uma vedação.



Segundo fonte do Comando Metropolitado da PSP de Lisboa, citada pelo jornal Cascais24, a desordem aconteceu ao final da manhã e os agentes em causa tiveram mesmo de ser assistidos no Hospital de Cascais.



A desordem entre pai e filho obrigou a polícia a intervir. Quando os agentes chegaram ao local da construção da vedação, obrigaram os presentes a largarem as ferramentas de construção, mas o progenitor recusou-se a fazê-lo, agredindo um dos agentes.



O filho, apesar de estar desavindo com o pai, veio em sua defesa e acabou por também se envolver em confrontos com as autoridades.



Ambos foram detidos e deverão ser presentes ao Ministério Públicos, no Tribunal de Cascais.