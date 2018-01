Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agitação marítima obriga a corte da avenida D. Carlos I na foz do Porto

Circulação estará interrompida até ao final do dia da próxima quinta-feira.

A câmara do Porto informou esta quarta-feira que a avenida D. Carlos I, na Foz, está cortada devido ao Aviso Laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o qual alerta para a forte agitação marítima.



Em comunicado publicado no seu portal oficial, a autarquia do Porto acrescenta que, além do corte da avenida, foram colocadas no local proteções especiais de segurança.



"Para minimizar a energia de um provável galgamento do mar, a Proteção Civil Municipal colocou na avenida, no passeio, três linhas de maciços de betão (muros provisórios)", descreve a nota.



As medidas poderão alterar-se conforme a informação que vá sendo dada pela Autoridade Marítima, podendo ser adotadas outras adicionais ou suprimidas as existentes.



A câmara informa que se as condições adversas se mantiverem, a avenida D. Carlos I irá estar cortada até ao final da próxima quinta-feira.