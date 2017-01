Agravada pena a auxiliar de escola preso por abuso sexual

Em junho, o Tribunal Judicial de Ponta Delgada condenou o arguido, à data com 29 anos, a seis anos e oito meses de prisão por abusar sexualmente de seis crianças.O tribunal deu como provado que o arguido aliciava os menores, com menos de 14 anos, "com pequenas quantias em dinheiro", um, dois ou ainda três euros, "em contrapartida dos atos sexuais praticados".O homem, auxiliar de ação educação, estava acusado de 76 crimes de abuso sexual de seis crianças, mas o tribunal acabou por reduzir este número para seis crimes.O arguido, natural de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, residia nas Sete Cidades, onde "trabalhou como auxiliar de ação educativa desde abril de 2015 e até à sua detenção, a 16 de dezembro de 2015", na escola do 1.º ciclo daquela freguesia.