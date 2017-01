Agredida durante rixa com vizinha

O que achou desta notícia?







Uma mulher de 54 anos ficou ferida este sábado no decorrer de uma rixa em que se envolveu com uma vizinha, na Petisqueira, São Julião de Palácios, Bragança.Por volta das 16h30, deslocou-se ao quintal da vizinha para pedir satisfações acerca de um desentendimento entre as duas e foi agredida violentamente pela proprietária do terreno, que tem cerca de 60 anos.A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital de Bragança.