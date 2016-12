Esgana mulher à frente das filhas

Uma mulher foi alvo de violentas agressões e ameaças por parte do marido na noite da consoada. O atacante não falava com a mulher desde sexta-feira.



Depois de ver a mulher a pegar no seu telemóvel sem autorização, o homem irritou-se e tentou esganá-la.



Na ceia de natal, que estava a ocorrer na casa onde moram, no Porto, estavam só a vítima e as duas filhas, uma vez que o marido se negou a fazer parte daquela refeição.



A filha do casal, de 4 anos, assistiu a tudo e pediu ao pai que parasse de agredir a mãe. Não teve sucesso.



Continuar a ler Para além desta filha, o casal tem ainda outra de apenas 4 meses. A mulher apresentou queixa na PSP. O homem vai ser presente a tribunal nesta segunda-feira.



