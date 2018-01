Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agredida pela companheira com violência

Mulher foi encontrada ferida e a chorar, junto ao parque infantil da Quinta da Serraguda, no concelho de Alenquer.

Por Miguel Curado | 08:46

Uma mulher de 40 anos foi esta quinta-feira agredida com bastante violência, ao que tudo indica pela companheira, e depois abandonada, bastante ferida e a chorar, junto ao parque infantil da Quinta da Serraguda, no concelho de Alenquer.



Foi uma transeunte que encontrou a vítima, uma imigrante ucraniana, pelas 14h15.



A mulher tinha marcas visíveis de agressões no peito, cara e cabeça. Assistida pelos bombeiros de Alenquer, foi depois transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira. A GNR investiga.