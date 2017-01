Agredido à porta de discoteca

O caso está agora a ser investigado por esta força de segurança.

Um homem de 32 anos foi agredido com violência no fim de semana por um grupo à porta de uma discoteca em Évora. Em resultado dos graves ferimentos faciais que sofreu, a vítima, Ruben Monteiro, acabou por ser transferida para o Hospital de São José, em Lisboa.Segundo oapurou, os desacatos terão começado no interior do estabelecimento de diversão noturna.Quando a vítima saiu da discoteca com o irmão foi surpreendida por seis a sete homens. Em poucos segundos sofreu vários murros e pontapés na cabeça. A família já apresentou uma queixa na esquadra da PSP de Évora.