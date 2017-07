Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agredido com enxada em guerra por poço

Joaquim Silva, de 66 anos, foi atacado na cabeça e está nos cuidados intensivos, em Braga.

02:52

"Veio a minha casa e gritou ‘ajude-me! O meu homem está ali no campo, morto. Aquele malandro matou-o’".



Conceição Pousada foi a primeira a ouvir os gritos de desespero da vizinha, depois de o marido desta ter sido atacado com uma enxada na cabeça, domingo, ao final do dia, na freguesia de Paço Vedro de Magalhães, em Ponte da Barca.



Joaquim Gonçalves Silva, 66 anos, foi golpeado na cabeça várias vezes, sofreu múltiplas fraturas e perdeu massa encefálica. Está internado nos cuidados intensivos do Hospital de Braga.



A agressão - motivada por um ajuste de contas relacionado com um processo em tribunal que o vizinho agressor perdeu - aconteceu pelas 20h00. "O meu filho foi buscá-lo ao campo onde estava a regar, vinha cheio de sangue e já não falava.



Ele deu para matá-lo porque não se apercebeu de que estava lá a mulher", contou ao CM a vizinha, que chamou as equipas médicas ao local . "Disseram- .nos que ele corria perigo de vida", acrescentou.



"Ele chateou-se porque queria tirar a água do poço ao Joaquim, mas perdeu no tribunal e não aceitou", contou Conceição, referindo-se ao autor do ataque, de cerca de 46 anos, que continua em liberdade.



"Toda a gente tem medo dele", indicou ao CM outra testemunha, que preferiu não se identificar. "É perigoso, atacou para matar, mas ainda hoje (ontem) o vi passar aqui", concluiu. Os bombeiros e a GNR estiveram no local.



A PJ investiga uma possível tentativa de homicídio.