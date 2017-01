Agredido em assalto a frutaria

A PSP de Odivelas investiga o roubo.



Os assaltantes acabaram por apoderar-se do dinheiro e fugir num carro.A PSP de Odivelas investiga o roubo.

A pequena frutaria em Odivelas já tinha encerrado ao público, às 22h15 de segunda-feira, mas no interior o dono ainda fazia algumas limpezas e arrumações. Até que foi surpreendido por três homens, que o espancaram e roubaram. Conseguiram fugir com cerca de 200 euros, que já estavam guardados num casaco da vítima.O comerciante, de 51 anos, foi surpreendido com a entrada dos três assaltantes no estabelecimento na rua Egas Moniz.Enquanto um deles ficou à porta, a vigiar quem passava na rua, os outros dois entraram e ameaçaram a vítima. E das ameaças rapidamente passaram às mais variadas agressões.