Agredido pela mulher vinga-se com fogo

Obrigado a passar noite ao relento, incendiou floresta de noite.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Cansado de ser agredido pela mulher, decidiu vingar-se depois de voltar a ser espancado, na noite de 9 de setembro passado. Ingeriu várias bebidas alcoólicas para ganhar coragem e ateou fogo à floresta perto de casa, na freguesia de Painzela, em Cabeceiras de Basto.



O incendiário, de 56 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Braga na quinta-feira à tarde e levado ontem de manhã a tribunal para primeiro interrogatório judicial. O juiz decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais grave: vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



O arguido, que está desempregado, confessou ter sido o autor do fogo que ateou no lugar de Baloutas, junto à EN205, depois de mais uma discussão com a mulher em que acabou agredido e proibido de entrar em casa. Por isso teve de passar a noite ao relento e, revoltado, ingeriu vinho e usou o isqueiro que tinha no bolso para incendiar uma zona de floresta nas imediações da casa onde a mulher dormia. O incêndio alastrou-se rapidamente e só não provocou danos maiores devido à rápida intervenção dos Bombeiros de Cabeceiras de Basto no combate às chamas.