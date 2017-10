Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressões à porta de uma escola em Braga

Duas alunas e respetivas mães trocaram insultos e agressões. Polícia foi chamada ao local.

14:27

Duas alunas e respetivas mães envolveram-se, esta segunda-feira, em desacatos à porta de uma escola no centro da cidade de Braga.



O incidente aconteceu por volta do meio dia, quando as alunas abandonavam a escola para ir a casa almoçar.



Ao que o CM apurou no local, as duas alunas tinham-se desentendido há uns dias e hoje estariam, ao que tudo indica, a tirar a situação a limpo. Acabaram por se envolver em agressões e insultos.



A PSP teve mesmo de intervir, tendo sido chamada à escola D. Maria II, no centro da cidade de Braga.



As vítimas sofreram algumas escoriações. A situação está a ser acompanhada pelas autoridades.