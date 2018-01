Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor ameaça matar os filhos

Por S.A.V. | 09:12

Um homem de 32 anos começa esta terça-feira a ser julgado, no tribunal de Cascais, por violência doméstica e perseguição contra a ex-companheira e ameaças a um namorado daquela. Chegou a dizer que matava os três filhos em comum caso a vítima não regressasse para casa.



Segundo a acusação, a que o CM teve acesso, a mulher sofria "maus-tratos" desde 2011, em frente aos três filhos em comum e dois outros de uma relação anterior da vítima. Insultava-a, dizia que ela tinha outro e agarrava-a pelos pulsos, sacudindo e empurrando-a.



Separaram–se em abril de 2016 e o homem passou a persegui-la com telefonemas e mensagens com frases como "vou tratar da tua vida" e "vou-te fazer a vida num inferno".



Numa das chamadas disse que iria matar os filhos e suicidar-se. Em junho desse ano, a mulher caminhava em Cascais quando foi agredida com pancadas de mão aberta e pontapés.



O namorado tentou protegê-la e foi ameaçado de morte. O agressor passou os insultos para as redes sociais.