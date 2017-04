Agressor condenado é suspeito de violação

Até ao dia em que a vítima abandonou a casa da família, em janeiro de 2014, terá sido forçada a "manter relações sexuais de cópula completa, contra a vontade dela" em pelo menos sete ocasiões. São esses factos, retirados do processo inicial - em que o arguido apenas era acusado pelo Ministério Público de Albufeira do crime de violência doméstica -, que deverão constar do novo inquérito, para serem devidamente investigados e darem, eventualmente, lugar a nova acusação, desta vez pelo crime de violação, punível com pena de três a dez anos de prisão.