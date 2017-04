Agressor preso ao voltar a casa

Homem filmado a tentar afogar mulher no Rio Águeda





O agressor, que andava desaparecido desde o fim de semana, foi detido pela Polícia Judiciária quando regressava à casa que tinha partilhado com a companheira. Será hoje presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Águeda para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação. O homem responde pelo crime de homicídio tentado mas poderá vir a ser também indiciado pelo crime de violência doméstica.

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve ontem, em Águeda, o homem que foi filmado a tentar afogar a mulher no rio da cidade. O caso ocorreu na sexta-feira, dia 7 de abril e só não terminou em tragédia devido à intervenção de um morador da zona que passava pelo local do crime. Na altura, o agressor escapou do local e desde então que as autoridades o tentavam localizar.Foi um reformado que passeava junto ao rio de Águeda que conseguiu travar o agressor que tentava afogar a mulher. O homem registou a agressão em vídeo, feito através do telemóvel, e entregou as imagens à GNR, que logo a seguir foi buscar a vítima a casa. Nas imagens que o reformado disponibilizou e que foram divulgadas em primeira mão pela, é possível ver a aflição da mulher vítima de violência doméstica, com a roupa molhada e a cara cheia de lama.A vítima encontra-se atualmente numa casa-abrigo, mas não fez queixa contra o companheiro que a tentou matar. No entanto, como violência doméstica é um crime público, o caso será agora encaminhado para o Ministério Público.