Agressores ‘obrigados’ a ir à polícia

Patriarca da comunidade obriga agressores de enfermeiros a assumirem culpas.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

"Mandei as pessoas, que provocaram o caos no hospital de S. João, entregarem-se amanhã (hoje) na esquadra da PSP das Antas para assumirem a responsabilidade pelo que fizeram" disse, ao CM, Alberto Melo, patriarca da comunidade cigana.



O interlocutor entre o hospital e a comunidade não quer ver repetidas as agressões que ocorreram na noite do dia 13 e que deixou feridos dois enfermeiros, um auxiliar e um segurança. Um polícia foi mesmo obrigado a disparar um tiro para o ar após quase ter sido atropelado.



Os suspeitos são dez elementos de uma família cigana. "Estavam alcoolizados, mas isso não serve de atenuante. Estão muito arrependidos do que fizeram e depois de irem à PSP vão ao hospital, na terça-feira, apresentar desculpas", acrescentou o patriarca.



"Cenas de violência não devem acontecer. Temos de ser intransigentes com quem pratica estes atos reprováveis ", diz Alberto Melo.



"Também eu vou apresentar um pedido de desculpas, em meu nome e da comunidade cigana, à administração do hospital. Temos de dar um exemplo positivo", concluiu.