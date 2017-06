Agricultores do Pedrógão fazem contas: "O ano passado, os javalis destruíram tudo, este ano foi o lume"

Com um ar calmo e sereno, desabafa que no ano passado foram os porcos (javalis) que lhe destruíram totalmente a plantação de milho: "Foram aos sítios onde o milho estava mais verde".



"Este ano, foi o lume [incêndio]. Tenho que ir vivendo. Uma pessoa não pode desistir", afirma.



Já Adelino David, de 71 anos, perdeu 80 oliveiras, 550 videiras, um pomar com 26 árvores, máquinas e alfaias agrícolas, dois barracões e uma arrecadação.



"Venho ver se consigo uma ajuda para arranjar tudo", explica.



Residente em Casalinho, o septuagenário recorda que há 30 anos ardeu tudo e adianta que, na altura, "dinheiro, nunca deram nada. Vamos ver se há ajuda", diz, com um sorriso nos lábios.



Os técnicos do Ministério da Agricultura estão desde segunda-feira em Pedrógão Grande para colaborarem no preenchimento das fichas de levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio em explorações agrícolas e pecuárias do concelho.



O levantamento dos prejuízos em explorações agrícolas ainda está em curso e, na junta de freguesia de Pedrógão Grande, que funciona no posto de correios da vila, vários agricultores esperavam esta segunda-feira pela sua vez de serem atendidos pelos técnicos.Encostado à parede junto à porta do posto de correios que agora recebe também os serviços da junta de freguesia local, José Henriques, de 56 anos, diz que lhe arderam as oliveiras e também dois terrenos com pinheiros e eucaliptos, naquele fatídico fogo que começou dia 17 em Pedrógão Grande e que provocou a morte a 64 pessoas, além de mais de 200 feridos.Este residente em Valongo, nas imediações da sede do concelho, espera pacientemente pela sua vez de atendimento para preencher a ficha na qual são declarados os prejuízos em explorações agrícolas.