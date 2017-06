Agride com caixa e rouba 9 bombas

O que achou desta notícia?







No último roubo, há uma semana, na Quinta do Conde, Sesimbra, o ladrão perdeu a cabeça. Sabendo-se acossado pela PJ, agrediu violentamente o funcionário de um posto de combustíveis. Bateu-lhe na cabeça com a caixa registadora, obrigando a vítima a ser suturada com sete pontos.O perigoso ladrão armado, de 22 anos, foi agora capturado pela PJ de Setúbal. Está formalmente indiciado de seis roubos a gasolineiras, embora esteja já garantido que lhe vão ser imputados outros três. Nove ataques no total, oito em Almada e Seixal e o último na Quinta do Conde. Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o assaltante, que atuava com outros suspeitos, que variavam, era o cabecilha e o mais violento. Agrediu funcionários em outros dois roubos. E era principalmente ele a manejar as armas: uma pistola verdadeira, outra de plástico, uma pressão de ar a fingir de caçadeira e uma faca de grandes dimensões.Os crimes tiveram início há cinco meses. O homem, que vivia numa casa abarracada na Torre da Marinha, Seixal, com a namorada e um cão pitbull, conseguiu nos assaltos mais de 6 mil euros em numerário, 3 mil em tabaco e, entre outros artigos, chocolates. Com autorização de residência caducada, pai de uma criança que vive com a mãe no estrangeiro e sabendo-se na mira da PJ, escondeu-se.De tal forma que esteve três semanas sem fazer assaltos e até pedia a um amigo para lhe passear o cão. Mas precisou de dinheiro e fez o último ataque, sendo detido. Aguarda julgamento em prisão preventiva.