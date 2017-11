Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agride com facadas padrasto da namorada

Agressor não aceitou ser deixado pela jovem, que foi viver para casa da mãe e do padrasto.

Decidido a convencer a jovem de 23 anos a regressar para sua casa, um homem de 45 anos deslocou-se desde Alvalade do Sado, Santiago do Cacém, até Lagos. Depois de forçar a entrada na casa onde a rapariga estava a viver com a mãe e o padrasto, o homem acabou por se envolver em agressões, atingindo o padrasto da rapariga com duas facadas.



A vítima sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de vida. O agressor fugiu, mas acabou por ser detido pela Polícia Judiciária.



O crime aconteceu na manhã da sexta-feira, pouco antes das 07h00. "Ouvi gritos de mulheres", conta Júlia Serrão, que mora na casa em frente. Quando foi à varanda, ainda viu "um homem com um capuz na cabeça". Pensou que este iria prestar socorro, mas afinal seria o agressor, que se pôs em fuga.



Ao que apurou o CM, o padrasto da jovem, de cerca de 50 anos, foi esfaqueado nas costas e numa nádega. Foi assistido no local e depois transportado para o hospital de Portimão.



O agressor fugiu para a zona de Alvalade do Sado. Inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, com a colaboração da GNR, detiveram o homem por homicídio na forma tentada.