Agride filhos e diz que mãe morreu

A segunda situação ocorreu a 3 de julho do ano passado, na rua Maria Pia, em Lisboa. Um homem de 52 anos, já em prisão preventiva a aguardar julgamento, discutiu violentamente com a mulher, de 46.A vítima, que sofreu agressões físicas e psicológicas por parte do companheiro ao longo de cinco anos, foi ameaçada com uma pistola carregada.Na presença dos dois filhos menores, disparou na direção da mulher. A bala, no entanto, viria a atingir o filho mais novo, de oito anos, no olho direito. O menino foi hospitalizado mas acabou por ficar cego do olho atingido. Os menores ficaram com graves perturbações psicológicas.O autor do disparo foi agora acusado pela Procuradoria Distrital de Lisboa de homicídio qualificado tentado, violência doméstica, ofensa à integridade física grave e posse de arma proibida.